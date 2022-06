Os cursos irão contemplar pessoas que já estão no mercado, porém sem a certificação, assistidas por programas sociais, e inscrição livre - Divulgação

Publicado 17/06/2022 08:49 | Atualizado 17/06/2022 08:50

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, está oferecendo 404 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. As inscrições estão abertas até o próximo dia 30, presencialmente na Casa do Empreendedor (Avenida Barão de Vila franca, 292, Centro). Entre os dias 20 e 24, também será possível fazer a inscrição no Cras de Barra do Furado (Rua Delfica de Carvalho Vagner, nº 140). A oportunidade faz parte de um convênio com o Senac.

"É importante que a nossa população esteja capacitada para ser absorvida pelo mercado de trabalho, também com a possibilidade do empreendedorismo, em Quissamã estas propostas recebem incentivo", avaliou a prefeita Fátima Pacheco.

São cursos em diversas áreas como: offshore, produção cultural, beleza, turismo e garçom. A relação completa pode ser conferida no Diário Oficial clicando aqui , onde também estão todas as informações referentes a cada modalidade e também a documentação. Outras informações podem ser obtidas pelo tel: (22) 2768-7024.

Os interessados devem consultar no edital as especificidades, e habilidades de cada curso para que a melhor escolha seja feita, com base em seu perfil e planejamento profissional, para que as chances de evasão durante o curso sejam minimizadas. Os cursos irão contemplar pessoas que já estão no mercado, porém sem a certificação, assistidas por programas sociais, e inscrição livre.

"O candidato deve avaliar bem por qual curso vai optar para que não ocorra a desistência ao longo das aulas. Esta é uma oportunidade de qualificação para quem busca o primeiro emprego, facilitando a inserção no mercado de trabalho, e também para quem já está em atividade, ampliando as possibilidades de novos conhecimentos", destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso.