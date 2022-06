Prefeitura e Governo do Estado assinam termo de adesão para construção de 150 casas populares em Quissamã - Divulgação

Prefeitura e Governo do Estado assinam termo de adesão para construção de 150 casas populares em QuissamãDivulgação

Publicado 06/06/2022 11:59

Quissamã - A parceria entre a Prefeitura de Quissamã e o Governo do Estado do Rio deu mais um passo para a construção de casas populares no município. Com articulação da prefeita Fátima Pacheco, nesta segunda-feira (23), o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio, Rogério Brandi, assinou o termo de adesão ao Programa Casa da Gente. No total, Quissamã vai receber 150 unidades habitacionais.

"A construção de casas populares é um tema muito importante para os quissamaenses, por isso sempre buscamos investir nesta área. Com mais essa parceria com o Governo do Estado, iremos entregar imóveis novos para quem precisa. É muito satisfatório ter uma excelente notícia como essa para a população", disse a prefeita Fátima Pacheco.

O projeto em parceria com o Governo do Estado chegou a ser iniciado no Conjunto Habitacional Gonzaga Lemos, com 100 casas. Porém, por causa de problemas com a empresa responsável, o serviço foi paralisado. A expectativa é que a construção seja retomada nos próximos meses, com a ampliação de mais 50 unidades para o Matias.

"Tivemos uma conversa muito boa com o secretário Rogério Brandi sobre a expansão do projeto em Quissamã. Estamos planejando uma visita técnica para esta semana e, assim, avançar para o início da construção", comenta a coordenadora municipal de Habitação, Rosane Barros, que participou da assinatura do termo nesta segunda, no Rio.

A parceria com o Governo do Estado do Rio tem rendido investimentos em obras importantes no município. Na lista de ações, estão o asfaltamento do bairro Piteiras e também a construção da creche em Machadinha e da torre no Parque Nacional de Jurubatiba.