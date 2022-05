A Organização Mundial de Saúde (OMS) ressalta que o Índice de Infestação Predial (IIP) deve estar abaixo de 1,0% para que represente baixo risco à saúde da população e Quissamã está com 0% - Divulgação

A Organização Mundial de Saúde (OMS) ressalta que o Índice de Infestação Predial (IIP) deve estar abaixo de 1,0% para que represente baixo risco à saúde da população e Quissamã está com 0%Divulgação

16/05/2022

Quissamã - Em Quissamã, o índice de infestação do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya é de baixo risco, 0%, de acordo com dados do segundo LIRAa – Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti deste ano. Os agentes de endemias, na primeira semana de abril, vistoriaram 741 imóveis de bairros, como: Centro, Matias, Caxias, Canto da Saudade, Piteiras, Carmo e Sítio Quissamã. O levantamento anterior apontou índice de 0,07%.

Segundo a diretora da Divisão Ambiental, Janaína Isidoro, os agentes realizam diariamente visitas com orientações e recomendações sobre o combate das arboviroses, percorrendo, em média, 6 mil imóveis residenciais e comerciais.

Segundo a Coordenação de Vigilância em Saúde, o LIRAa é um método simplificado para obtenção rápida de indicadores entomológicos que permitem identificar a distribuição do vetor Aedes aegypti. A Secretaria de Estado de Saúde disponibiliza o calendário anual com as datas das amostragens e os 92 municípios realizam sempre no mesmo período.

Por meio do resultado obtido no LIRAa, o município identifica as áreas da cidade com maior proporção e ocorrência de focos do mosquito, além dos criadouros predominantes. A função dos Agentes de Endemias é identificar e eliminar os possíveis criadouros do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Os próximos levantamentos serão realizados de 19 a 25 de junho (3º) e de 02 a 08 de outubro (4º).

Até o momento foram confirmados quatro casos de Dengue no município neste ano, sendo acompanhados pelas USF's. Além disso, a Vigilância Ambiental realizou o trabalho de inspeção nas áreas próximas das residências dos pacientes confirmados a fim de evitar a disseminação da doença. Para dúvidas, a Vigilância em Saúde está à disposição pelo telefone (22) 2768-2209.