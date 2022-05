Em Quissamã, as gestantes contam com atendimento qualificado e humanizado na maternidade - Divulgação

Em Quissamã, as gestantes contam com atendimento qualificado e humanizado na maternidadeDivulgação

Publicado 09/05/2022 15:03

Quissamã - Na semana do Dia das Mães, a Prefeitura de Quissamã retomou o projeto de visitação à maternidade Dr. Marconi Terra Cabo, do Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus (HMMMJ). Após quase dois anos do serviço suspenso devido às medidas de restrição impostas pela pandemia da Covid-19, um grupo de seis gestantes conheceu as instalações da unidade. A estratégia faz parte de uma ação que propõe a criação de vínculos das futuras mães com o ambiente, mas ainda seguindo cuidados como o uso de máscaras, mãos higienizadas e número de visitantes reduzidos de 30 para 15.



Sabrine Pereira, subsecretária de Saúde, pontuou que poucos municípios propiciam esse tipo de experiência. A ação gera um impacto bastante positivo. “Nós caracterizamos como criação de vínculo porque elas vão conhecer o ambiente, vão se sentir mais seguras por reconhecer que os profissionais são e estão capacitados para recebê-las no hospital no momento do parto, gerando para as futuras mamães, mais segurança”, afirmou Sabrine, que estava acompanhada pela equipe da Saúde de Carapebus e gestantes do município.

Somente neste ano, até 30 de abril, foram realizados 170 partos na maternidade, entre normal e cesárea Divulgação



Somente neste ano, até 30 de abril, foram realizados 170 partos na maternidade, entre normal e cesárea. “Essa iniciativa em atenção e carinho às mães quissamaenses, contam com o esforço da equipe gestora e de enfermagem do hospital e em nome de cada um, gostaria de agradecer a todos os envolvidos nessa batalha diária que nos dá muito prazer”, destacou a coordenadora da maternidade, Alessandra Ribeiro Pinto das Chagas.



“Eu gostaria de agradecer pela maneira como fomos acolhidas. Todas nós tiramos as dúvidas que tínhamos, principalmente nós que somos mães de primeira viagem, conseguimos reduzir um pouco a ansiedade e adquirir mais segurança para um dos momentos mais importantes das nossas vidas, que é a chegada de um filho(a). Conhecemos também os setores do hospital e um pouco mais sobre nossos direitos gestacionais”, finalizou a gestante Júlia de Oliveira, de 19 anos, que veio acompanhada da mãe, Telma Oliveira e está à espera do Noah que vai nascer até junho.



O HMMMJ assegura o direito a um acompanhante na sala de parto durante os três períodos: pré-parto, parto e pós-parto. Em Quissamã, as gestantes contam com atendimento qualificado e humanizado na maternidade. Na visita, elas conhecem a estrutura do setor: sala de parto, berçário e a assistência ao recém-nascido, com a finalidade de tornar o acolhimento da gestante integrado com a equipe multidisciplinar.



“A presença do pai é muito importante para a gestante no momento do parto. Nós incentivamos esse acompanhamento desde o pré-natal, pois elas se sentem mais fortes e muito mais acolhidas. Até nessa visita guiada, eles costumam vir”, explicou o coordenador da Saúde do Homem, Antônio Carlos Silva. Somente neste ano, até 30 de abril, foram realizados 170 partos na maternidade, entre normal e cesárea. “Essa iniciativa em atenção e carinho às mães quissamaenses, contam com o esforço da equipe gestora e de enfermagem do hospital e em nome de cada um, gostaria de agradecer a todos os envolvidos nessa batalha diária que nos dá muito prazer”, destacou a coordenadora da maternidade, Alessandra Ribeiro Pinto das Chagas.“Eu gostaria de agradecer pela maneira como fomos acolhidas. Todas nós tiramos as dúvidas que tínhamos, principalmente nós que somos mães de primeira viagem, conseguimos reduzir um pouco a ansiedade e adquirir mais segurança para um dos momentos mais importantes das nossas vidas, que é a chegada de um filho(a). Conhecemos também os setores do hospital e um pouco mais sobre nossos direitos gestacionais”, finalizou a gestante Júlia de Oliveira, de 19 anos, que veio acompanhada da mãe, Telma Oliveira e está à espera do Noah que vai nascer até junho.O HMMMJ assegura o direito a um acompanhante na sala de parto durante os três períodos: pré-parto, parto e pós-parto. Em Quissamã, as gestantes contam com atendimento qualificado e humanizado na maternidade. Na visita, elas conhecem a estrutura do setor: sala de parto, berçário e a assistência ao recém-nascido, com a finalidade de tornar o acolhimento da gestante integrado com a equipe multidisciplinar.“A presença do pai é muito importante para a gestante no momento do parto. Nós incentivamos esse acompanhamento desde o pré-natal, pois elas se sentem mais fortes e muito mais acolhidas. Até nessa visita guiada, eles costumam vir”, explicou o coordenador da Saúde do Homem, Antônio Carlos Silva.