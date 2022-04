Com 23 anos de carreira na TV, cinema e teatro, Thiago Martins também se dedica à música e com sucesso - Divulgação

Com 23 anos de carreira na TV, cinema e teatro, Thiago Martins também se dedica à música e com sucessoDivulgação

Publicado 29/04/2022 10:42

Quissamã - O dia 1º de Maio será de festa em Quissamã. Para comemorar o Dia do Trabalhador, a Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer (Secpla), preparou uma programação especial para homenagear os trabalhadores e trabalhadoras da cidade. A partir das 19h, no pátio da Igreja Matriz, tem show com o grupo Samba Cartola e fechando a noite o cantor Thiago Martins.

“Quissamã é uma cidade festiva, de gente acolhedora, trabalhadora e que merece essa homenagem. Será um dia para comemorar e também de oportunidade de renda para trabalhadores ambulantes da cidade que mesmo em dia de festa estão trabalhando para o sustento e a Prefeitura de Quissamã atua para incentivar esse setor”, destacou a prefeita Fátima Pacheco.

Com 23 anos de carreira na TV, cinema e teatro, Thiago Martins também se dedica à música e com sucesso. Tem músicas autorais gravadas com artistas como Ivete Sangalo, Sorriso Maroto, Jeito Moleque e também já se apresentou com a Banda Melanina Carioca. Em 2020, lançou o DVD de pagode “7550 dias”. Em 2018, estreou como vocalista do grupo Sorriso Maroto, substituindo Bruno Cardoso durante tratamento após diagnóstico com miocardite.

Conhecido dos quissamaenses, o Samba Cartola vai abrir a noite do trabalhador no comando de Alberto Azevedo, Ueliton e Wellington. O grupo se apresenta mais uma vez no município. A última apresentação foi em live, no ano de 2020, na comemoração de 31 anos de emancipação político-administrativa.