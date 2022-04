Evento será realizado na área central, com o trio elétrico atravessando a Avenida Barão de Vila Franca - Divulgação/Jardel Souza

Publicado 19/04/2022 11:37 | Atualizado 19/04/2022 11:38

Quissamã - A folia está garantida de quarta (20) a domingo (24) com a realização do "Carnaval Fora de Época, Viver Quissamã". A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, divulgou a programação completa, com todos os blocos de rua, bois malhadinhos e shows regionais e nacionais. O evento será realizado na área central, com o trio elétrico atravessando a Avenida Barão de Vila Franca.



"O Carnaval de Quissamã é tradicional, por isso será uma grande festa, com fomento à Cultura e ao Turismo. O Carnaval gera empregos e renda, levando o sustento para vários profissionais", disse a prefeita Fátima Pacheco, lembrando que o município ofertou auxílio emergencial para os profissionais da Cultura no ano passado, durante o isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19.



A abertura oficial será nesta quarta-feira, às 19h, no Coreto da Praça Brigadeiro José Caetano. No mesmo local, às 20h, será a vez da apresentação da Banda União Quissamaense. Às 21h e 22h, respectivamente, se apresentam os Blocos "Meu Bem Vou Ali e Já Volto" e "Poderosas", na Avenida Barão de Vila Franca. Um dos destaques da programação é a cantora Preta Gil, que vai se apresentar no sábado (23), às 22h, no Palco Oficial.



"O trabalho está sendo feito por meio de ações conjuntas de diversas secretarias para que os quissamaenses possam trabalhar e aproveitar o carnaval fora de época, uma retomada dos eventos de maior porte no município", avaliou a secretária Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas.



A Prefeitura de Quissamã concedeu um auxílio financeiro, por meio da Secretaria de Governo, aos bois malhadinhos e blocos de carnaval de rua do município. O valor do auxílio é de R$ 10 mil, para cada boi malhadinho, e R$ 6,5 mil para cada bloco de rua.



Eduardo Franklin Costa, presidente da Associação de Blocos Carnavalescos de Quissamã, falou sobre a importância da retomada dos eventos culturais depois de dois anos parados. "A retomada nos traz a esperança de volta e com ela vem a alegria de poder levar diversão para a população que andava tão triste com pandemia. Vale ressaltar, que a viabilização da micareta só foi possível em função do subsídio que a prefeitura ofertou", finalizou.

Preta Gil animará o público, a partir das 22h, no Palco Oficial Divulgação



Confira a programação completa:



Quarta-feira - 20/04

Abertura oficial - 19h - Coreto

Banda União Quissamaense - 20h - Coreto

BLOCO MEU BEM VOU ALI E JÁ VOLTO - 21h - Avenida

BLOCO DAS PODEROSAS - 22h - Avenida

Durval Lélys - 23h - Palco Oficial



Quinta-feira - 21/04

Banda União Quissamaense - 20h - Coreto

BOI JARAGUÁ - 20h - Avenida

BLOCO PIRATAS - 21h - Avenida

BLOCO GALERA DO CALÇADÃO - 22h - Avenida

Chapas do Brasil - 23h - Palco Oficial



Sexta-feira - 22/04

Catukaí - 20h - Coreto

BLOCO VEM DE BOCA - 21h - Avenida

BLOCO CARTOLA - 22h - Avenida

Glauco Zulo - 23h - Palco Oficial



Sábado - 23/04

Banda União Quissamaense - 18h - Coreto

Boi Diversidade - 18h - Avenida

Concentração Bloco das Piranhas com Bira Bello - 19h - Avenida

Preta Gil - 22h - Palco Oficial



Domingo - 24/04

Banda União Quissamaense - 19h30 - Coreto

BOI CANÁRIO - 17h - Avenida

BOI TROVÃO - 17h40 - Avenida

BOI SURUBIM - 18h20 - Avenida

BOI IMPERADOR - 19h40 - Avenida

BOI RENASCER - 19h - Avenida

BOI SETÃO - 17h - Avenida

BOI MARANHÃO - 20h20 - Avenida

