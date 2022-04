Fátima Pacheco avalia que setores do comércio e geração de empregos e renda sairão fortalecidos - Foto Secom/Divulgação

Fátima Pacheco avalia que setores do comércio e geração de empregos e renda sairão fortalecidos Foto Secom/Divulgação

Publicado 12/04/2022 17:42 | Atualizado 12/04/2022 17:46

Quissamã - “O carnaval gera emprego e renda para inúmeros pais de família; todos estão ansiosos com essa retomada do setor que foi o primeiro a parar, o último a voltar e ainda sofreu fortemente o impacto da pandemia”. A declaração da prefeita de Quissamã (RJ), ao confirmar, na semana passada, o “Carnaval fora de época”, repercute favoravelmente no município e gera expectativas.

No final da semana, a prefeita anunciou que a festa será realizada em cinco dias - entre 20 e 24 de abril -, confirmando o cantor Durval Lelys na abertura; agora, a Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer anuncia o Bloco da Preta (da cantora Preta Gil, filha do músico e compositor baiano Gilberto Gil, e da empresária Sandra Gadelha) como mais uma atração, no dia 23, a partir das 17h.

Os desfiles estão programados para a Avenida Barão de Vila Franca, no Centro. Fátima Pacheco cuidou pessoalmente dos detalhes, juntamente com a secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas, em reunião com representantes de bois malhadinhos e blocos de ruas, em fevereiro. Na oportunidade, ficou acordado que não haveria desfiles ou apresentação durante o carnaval e a nova data foi estabelecida.

Além da segurança pública, a prefeita também orienta para que não se descuide da segurança contra a Covid-19 que, segundo afirma, está sob controle no município: “o carnaval é reconhecidamente uma data com forte tradição, que movimenta o turismo e a economia; todavia, é preciso seguir as normas e orientação dos órgãos de saúde, com responsabilidade e zelo com a população”.

“Carnaval fora de época, Micareta Viver Quissamã" é o título da festa. A prefeitura confirma que, por determinação de Fátima Pacheco, será concedido um auxílio financeiro, por meio da Secretaria de Governo, aos bois e blocos do município; “o valor do auxílio é de R$ 10 mil, para cada boi malhadinho, e R$ 6,5 mil para cada bloco de rua”.

“A contagem regressiva para a ‘Micareta’ já movimenta a cidade, que se prepara para receber um grande fluxo de turistas com o fortalecimento de diversos setores do comércio e geração de empregos e renda”, avalia a prefeita, que analisou orientações e protocolos referentes à pandemia para a aprovação do carnaval fora de época.