Em reunião na sede da prefeitura, os servidores foram informados sobre as propostas do governo - Foto Secom/Divulgação

Publicado 07/04/2022 18:17 | Atualizado 07/04/2022 19:20

Quissamã - Computados 10% concedidos em fevereiro e 28% do piso nacional, os servidores públicos de São João da Barra (RJ) neste ano. A conta é feita pela prefeita Fátima Pacheco, que, juntamente com o vice, Marcelo Batista, se reuniu nesta quarta-feira (6), com profissionais de Educação no auditório da prefeitura.

Os servidores aguardavam com grande expectativa a manifestação do governo sobre reajuste salarial. Na reunião desta semana, a prefeita apresentou o formato encontrado para cumprimento da lei federal, segundo ela, “sem desequilibrar as contas e comprometer o pagamento das folhas salariais futuras”.

Fátima Pacheco argumenta que, assim como desde o primeiro dia da sua gestão, em 2017, o governo manteve diálogo e transparência com os servidores. “Tivemos avanços importantes como a implementação do Plano de Cargos e Carreiras, depois de mais de 10 anos de espera e até dezembro concluiremos o pagamento do passivo”, afirma.

Na opinião da prefeita, o Governo Federal anunciou o reajuste dos professores para os municípios pagarem: “acho justo como também as demais categorias, mas folha salarial só pode ser paga com arrecadação própria e não com royalties”, destaca, acentuando: “para cumprir essa lei, chegamos a um formato para que não comprometa o pagamento de salário do funcionalismo”.

A Secretária de Educação, Helena Lima, reforça que a regência de classe é uma demanda antiga da categoria e ressalta: “ao ser incorporada, irá impactar de forma bastante positiva na vida do profissional, pois vai contar para efeito de férias, 13º salário, triênio e aposentadoria; todos os profissionais serão impactados pelo piso nacional e esse impacto leva em consideração a progressão”.

Quanto ao Plano de Cargos e Carreiras, a secretária afirma que está sendo revisado para as adaptações e que os professores do Ciclo Básico de Alfabetização terão uma gratificação. “O piso nacional não pode desconsiderar as conquistas do Plano Municipal de Educação que revisamos por meio da Conae”.

Também Marcelo Batista também se manifesta e destaca a importância do diálogo entre governo municipal e servidores: “com diálogo e transparência, vamos avançando em diversas áreas”, pontua o vice-prefeito.