Autoridades da área de segurança pública combinaram ações integradas regionais para o setor - Foto/Assessoria

Publicado 31/03/2022 17:19

Quissamã - Câmeras inteligentes, de alta tecnologia para identificar placas e rostos serão instaladas em pontos estratégicos de diversos municípios, no interior do Estado do Rio de Janeiro, para auxiliar no trabalho desenvolvido na área de segurança. A medida faz parte do projeto do cinturão de segurança regional, discutido no início da semana em Campos dos Goytacazes.

Além de Quissamã e Campos, estiveram representados vários outros municípios (um total de 23) do Norte/Noroeste Fluminense e Baixada Litorânea; entre eles Rio das Ostras, Búzios, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Itaocara, Italva e Miracema.

Representantes das Polícias Civil, Militar e das Guardas Municipais também puderam se manifestar. O secretário de Segurança Pública e Trânsito de Quissamã, Paulo Vitor Arquejada, avalia a importância de se desenvolver políticas públicas e ações integradas na área. com uso de tecnologia e inteligência.

“É importante que os municípios se comuniquem, troquem experiências e trabalhem com inteligência para oferecer maior segurança à população”. Arquejada ressalta que “Quissamã está empenhado nesta meta, oferecendo capacitação e treinamento para os agentes de segurança pública, também em parceria com outras cidades”.

O assunto continua sendo repercutido nos demais municípios. Em Campos, o comandante da Guarda, Wellington Levino, resume que as propostas de capacitação dos agentes passam pelo intercâmbio e permanente troca de experiências envolvendo outros municípios. Ficou definido que no próximo trimestre devem acontecer oficinas que discutirão ações para serem colocadas em prática as sugestões apresentadas no encontro desta quarta-feira.