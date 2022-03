Por meio do sistema de conectividade, a internet pode ser acessada de qualquer ponto do município até pelo celular - Foto Secom/Divulgação

Quissamã - Conectividade para quem vive em localidade onde não existe a oferta do serviço de banda larga ou onde a prestação é inadequada tem tudo para deixar de ser problema em Quissamã (RJ). A partir desta segunda-feira (28), a prefeitura está investindo no “Internet de Todos”, iniciando recadastramento dos usuários do programa, com atendimento no Protocolo Geral.

Os horários já estão definidos: de segunda a quinta de 8h às 11h30 e de 13h30 às 16h30; e sexta, de 8h às 11h30. Para efetivar a atualização de dados é preciso apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e telefone de contato. Através do sistema é disponibilizado serviço de internet gratuito em 18 localidades do município, beneficiando cerca de 200 famílias.

O secretário de Governo, Adeilson Lopes, explica a partir do dia oito de abril o sinal será desativado temporariamente, para que o programa possa contar com uma nova configuração, inserindo com mais facilidade a população no mundo das tecnologias da informação e comunicação.

“Vivemos uma realidade em que praticamente todos os serviços são digitais e é imprescindível que a prefeitura ofereça este serviço às localidades mais distantes”, diz Adeilson, chamando atenção para a importância de que todos façam o recadastramento.

O secretário ressalta que, a partir dos dados apresentados a empresa responsável pela internet gratuita vai entrar em contato para agendar a atualização e reativação do sistema, tendo assim a continuidade do serviço. “A proposta é que a população tenha cada vez mais acesso a serviços, como: educação, entretenimento e informação”.