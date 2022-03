Uma das alternativas apontadas para problemas no trânsito de Quissamã envolve guardas municipais - Foto Philipe Moacyr/Secom

Publicado 24/03/2022 17:24 | Atualizado 24/03/2022 17:29

Quissamã - Com cerca de 25,5 mil habitantes e um centro comercial considerado organizado, Quissamã é uma das cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro cuja estrutura urbana aparenta não ter acompanhado o crescimento populacional.

A circulação de veículos no município não é pequena, porém, a malha viária disponível nem sempre consegue acomodar o movimento de carros, muitos deles de fora, principalmente no período de verão. Não chega a ser considerado o pior trânsito, no entanto, preocupa e leva o governo municipal a buscar alternativa, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, em conjunto com a Guarda Civil Municipal, envolvendo também a população, no cumprimento às normas.

Em postagem no portal oficial, a prefeitura informa que os dois órgãos tem intensificado as ações nas vias de maior fluxo de veículos e pedestres; “o objetivo é proporcionar maior segurança, fluidez e diminuir o risco de acidentes”. Paralelamente, agentes municipais desenvolvem ações de orientação e sinalização “nos cruzamentos e principalmente nas proximidades das escolas”. Diz o secretário Vitor Arquejada.

De acordo com o secretário, o trabalho está sendo desenvolvido por meio do Departamento Municipal de Trânsito, com a constante capacitação e treinamento para os agentes. “Recentemente, guardas participaram do Primeiro Curso de Agente de Trânsito, ministrado por instrutores da Guarda do Rio de Janeiro”.

Na avaliação de Arquejada, o investimento em capacitação assegura melhores condições para que os guardas possam desempenhar suas funções, refletindo diretamente na atuação junto à população. Mas, ele defende que a própria população possa colaborar respeitando as placas indicativas, utilizando a faixa de pedestres e seguindo as orientações dos guardas.