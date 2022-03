Jovens de idades entre 16 e 21 anos podem se inscrever pela internet até segunda-feira - Foto Secom/Divulgação

Publicado 19/03/2022 15:13 | Atualizado 19/03/2022 15:36

Quissamã - A formação de agentes de transformação ambiental e social envolvendo jovens é uma das prioridades da prefeitura de Quissamã (RJ), através da educação. Um passo considerado fundamental para o objetivo acaba de ser dado pelo município, ao decidir fazer parte do Programa Ambiente Jovem, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A iniciativa – que tem como coordenadora a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade - é destinada a jovens de 16 a 24 anos, em situação de vulnerabilidade social. Além de material pedagógico, os estudantes envolvidos receberão uniforme, boné, bolsa e auxílio de R$ 200.

Em recente manifestação sobre o programa, o governador Cláudio Castro o definiu como um dos maiores sobre o tema do país, “desenvolvidos no ambiente jovem, com o foco naqueles que estão em situação de vulnerabilidade social”. O vice-prefeito e secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca de Quissamã, Marcelo Batista, explica que o programa conta com aulas teóricas e oficinas para que os alunos se tornem agentes de transformação. Ele avalia que, não só o meio ambiente é valorizado, como “há o intuito de capacitar os jovens para entrar no mercado de trabalho formal, o que é sempre importante para o município".

Quem tiver interesse tem pouco tempo para se inscrever; o prazo termina segunda-feira (21), pelo site www.ambientejovem.com.br. O secretário orienta que o atendimento também está sendo feito de forma presencial, no Centro de Referência da Criança e Adolescente, localizado na Rua Barão de Monte Cedro nº 104, Centro, ou pelo telefone (22) 27681045.