O sistema de transporte universitário de Quissamã já beneficia mais de 300 estudantes - Foto Secom/Divulgação

O sistema de transporte universitário de Quissamã já beneficia mais de 300 estudantes Foto Secom/Divulgação

Publicado 10/03/2022 19:11

Quissamã - Facilitar a locomoção dos estudantes de Ensino Superior do município é o objetivo do Programa Transporte Universitário, bancado pela Prefeitura de Quissamã, na região norte do Estado do Rio de Janeiro. Já são beneficiados 390 quissamaenses que estudam em Campos e Macaé, nos turnos da manhã e noite; porém a Secretaria de Educação abriu novas oportunidades.

Segundo publicação da Secretaria de Comunicação, “para o primeiro semestre, a última chamada para novos cadastros e recadastramento será entre os dias 14 e 18 de março, em link disponibilizado no Portal da Prefeitura”.

Responsável pelo setor de transporte da secretaria, Marina Pessanha orienta que os interessados deverão anexar a grade curricular e/ou declaração de matrícula na faculdade ou curso técnico (com o turno), comprovante de residência atualizado, documento de identificação com foto e foto 3x4. “A análise será feita pelo departamento responsável, de 21 a 24 de março”, diz.

Quanto ao resultado, está programado para ser publicado no dia 25, com liberação para utilizar o transporte prevista para a partir do dia 28 de março. “A inscrição somente será efetivada com a entrega completa da documentação”, reforça Marina Pessanha.

A Secretaria de Educação orienta que, “em caso de dúvidas, o interessado deverá procurar o Setor de Transporte Universitário, na sede da Secretaria Municipal de Educação; pelo telefone (22) 27689300, ramal 9376, de segunda a sexta, de 8h às 11h; ou ainda pelo Whatsapp do Programa Transporte Universitário (22) 99965-9347”.