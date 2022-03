A espingarda e o dinheiro foram apreendidos e levados para a delegacia de polícia. - Foto/Divulgação

Publicado 05/03/2022 20:19

Mais de R$ 3 mil em espécie e uma arma de fogo foram apreendidos por policiais militares, neste final de semana, com um homem de iniciais A.S. (vulgo “A”), 30 anos, na Beira de Lagoa, em Quissamã (RJ). Ele é irmão do traficante conhecido como “Pedrinho", da facção ADA, de quem seriam a arma e o dinheiro.

Segundo a polícia, a abordagem aconteceu depois que uma denúncia anônima, pelo telefone 190, revelou que um homem estaria “guardando arma de fogo em casa e já teria feito várias ameaças”. Imediatamente, equipes dos SETORES NOVEMBER I e II foram ao local (uma casa na Estrada da Lagoa, s/n), onde o acusado ainda se encontrava e não esboçou nenhuma reação.

Os policiais informaram que não tiveram dificuldades para obter as informações; e que logo, o irmão do traficante confessou haver no interior da casa o material denunciado. Ao realizar as buscas, os PMs encontraram a espingarda calibre 28, numérica 687447, da Marca Rossi com uma cápsula deflagrada, e a quantia de R$3.300,00 em dinheiro.

Há suspeitas de que o dinheiro possa ser fruto do tráfico de drogas, mas “A” teria negado. O homem e todo material apreendidos foram levados para a 130ª Delegacia de Polícia, que está dando sequência às investigações.