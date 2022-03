Os visitantes ficaram impressionados com o potencial turístico de Quissamã - Dicvulgação

Publicado 28/02/2022 19:40 | Atualizado 28/02/2022 19:44

Quissamã - As potencialidades turísticas, culturais e rurais de Quissamã, na Região Norte Fluminense, são propagadas de forma bastante propositiva pelo “Viver Quissamã”. O programa, criado em 2021 pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo formata um quadro geral do município e acaba de atrair atenção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UFRJ).

A possibilidade de Quissamã entrar no Atlas estadual das paisagens rurais é de praticamente 100%; isto ficou acenado na última sexta-feira (25), durante visita de técnicos da Universidade à cidade. Também participaram representantes do Instituto de Geografia (IGEOG), das secretarias estaduais de Agricultura; e de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.

Os visitantes ficaram impressionados com os pontos turísticos e culturais, além de localidades que tenham potencialidade; fotografaram tudo e adiantaram que a finalidade é incluir o material em um atlas das paisagens rurais que está sendo criado.

O professor do IGEOG, Gláucio José Marafon, explica que o Atlas terá formato digital. “A ideia é que os interessados cliquem no município de Quissamã e sejam direcionados às propriedades a fim de obterem mais informações, como localização, dias e horários de visitas, agendamento, valores, etc”.

“Visamos estimular o turismo de experiência tanto no Rio de Janeiro, quanto no Brasil e propiciar ao cidadão fluminense, acesso a essas propriedades”. Quanto ao resultado da visita, o professor avalia que “foi um trabalho muito rico no sentido de mostrar essa diversidade paisagística que o município apresenta em termos de produção rural”.

“Em breve, faremos o lançamento num evento virtual, com a participação dos municípios e está sendo organizado em parceria com o Fórum de Desenvolvimento da ALERJ (Assembleia Legislativa) e também está prevista uma exposição no prédio do poder legislativo”.