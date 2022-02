Prefeito Bernard Tavares analisa localidades de Carapebus que receberão intervenções para melhorias. - Foto: Secom/Kaná Manhães.

Publicado 17/02/2022 16:40 | Atualizado 17/02/2022 16:40

CARAPEBUS - A Prefeitura de Carapebus deu o pontapé inicial para a pavimentação, asfaltamento e recapeamento da malha de estradas vicinais do município. Durante uma reunião, realizada na manhã desta quinta-feira (17), envolvendo as secretarias de Obras e Infraestrutura, Planejamento e a Controladoria Geral, o prefeito Bernard Tavares pontuou que o projeto irá beneficiar centenas de famílias carapebuenses.

No pacote de infraestrutura serão contempladas a Estrada do Lameiro , Demaldo Barcelos até o Parque de Exposições, e a Estrada da Bulandeira.

As intervenções também irão beneficiar vias das localidades: Nova Canaã, Alto da Caxanga, Vila Paulina e Barreiros. No prazo de 20 dias, todo o levantamento destas áreas será enviado à Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado a fim de que seja firmado convênio para viabilização de recursos para o financiamento das obras, que serão executadas pela Prefeitura, com investimento do Tesouro estadual.

"Sem sombra de dúvidas esse projeto representa qualidade de vida, pois uma estrada com qualidade, um acesso com qualidade, significa um bom trânsito, significa que uma ambulância vai poder chegar, que um carro escolar vai poder chegar. O direito constitucional de ir e vir é um dos direitos mais básicos, fundamentais e importantes da constituição, então não existe direito de ir e vir se você não tiver um bom acesso", destacou o prefeito, ressaltando a importância da articulação institucional entre Estado e Município.



"Nós iremos garantir esse bom acesso, através da boa parceria que temos com o governo Cláudio Castro e, em especial, com o secretário de Infraestrutura e Obras do Estado, Max Lemos, que tem sido sempre solícito às nossas demandas. Estamos depositando muita fé que irão nos atender", disse. A recuperação das estradas é fundamental não só para promover o desenvolvimento social, como também econômico do município, visto que aqueles que residem e produzem não vão mais passar por problemas para se deslocarem e deslocar suas produções.



"O estado atual das estradas é lamentável, o governo anterior abandonou essas vias, como toda a infraestrutura da cidade, obrigando nosso governo neste início a ter que fazer um esforço monumental, não só para recuperar a infraestrutura da cidade, como a autoestima dos carapebuenses. O prefeito Bernard Tavares foi primordial nisso, cobrando os secretários a buscarem soluções para os problemas deixados pelas últimas gestões", avaliou o secretário de Planejamento, Jefferson Viana.



O que antes era barro, agora será transformado em dignidade para os moradores das localidades contempladas. "Boa parte das estradas que estão sendo levantadas para entregarmos ao Estado, são locais que representam lama ou poeira no dia a dia de quem vive ali, então temos como objetivo tirar essas pessoas da lama e da poeira e garantir maior qualidade de vida, maior acessibilidade. Estamos avançando com infraestrutura para que Carapebus continue a crescer", finalizou o prefeito Bernard Tavares.

Também participaram da reunião, o secretário de Obras, Alan Lima, o vereador Patrick Carvalho, o Controlador Geral do Município, Daltinho Barcelos, o assessor da secretaria de Infraestrutura, Marcelo Queiroz, e a coordenadora de Habitação, Michele Gonçalves.