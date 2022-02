DER-RJ vai realizar o serviço de recuperação asfáltica na estrada - Divulgação

Publicado 10/02/2022 20:15

QUISSAMÃ - A parceria entre a Prefeitura de Quissamã e o Governo do Estado vai render mais melhorias para o município. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) vai realizar o serviço de recuperação asfáltica na estrada de Beira da Lagoa. Essa será mais uma obra que receberá o apoio do Estado, que antes já fez melhorias na Estrada do Machado e na RJ-196 (Barra do Furado).

"É um serviço muito esperado pelos moradores da região. O Governo do Estado tem sido um parceiro importante nessas ações de infraestrutura de Quissamã, ouvindo as nossas demandas e buscando soluções", disse a prefeita Fátima Pacheco.

De acordo com o secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Junio Selem, o serviço está previsto para começar em meados do próximo mês de março. "Vamos realizar uma obra importante e com grande qualidade para a região, assim como já estamos levando para outros bairros", conta Selem.

Além da recuperação asfáltica da Estrada de Beira da Lagoa, a parceria entre a prefeitura e o estado vai render mais ações nas vias de Quissamã. Um dos projetos é a recuperação das estradas vicinais do município. O serviço terá parte do aporte financeiro do município. "Essa obra será muito importante para a agricultura, pois auxilia no escoamento da produção", completa a prefeita Fátima Pacheco.