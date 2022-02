Na categoria feminino, a Rainha da Praia MTB 2022 é Girley Maria, de Rio das Ostras. O evento faz parte da programação do Verão 2022, Viver Quissamã. - SECOM/Adilson dos Santos

Publicado 07/02/2022 09:08

QUISSAMÃ - Quissamã levou o lugar mais alto do pódio do 2° Circuito MTB de Verão 2022 - Praia de João Francisco Quissamã realizado neste domingo (6). O quissamaense Klaus Carlos venceu a prova Elite Masculino e é o Rei da Praia MTB 2022. Na categoria feminino, a Rainha da Praia MTB 2022 é Girley Maria, de Rio das Ostras. O evento faz parte da programação do Verão 2022, Viver Quissamã. A prefeita Fátima Pacheco entregou a premiação aos campeões.

"Um grande evento, foi uma grande prova. Atletas da nossa cidade tiveram um alto desempenho, garantindo bons resultados. O Verão 2022, Viver Quissamã já é um sucesso. Temos muitas atividades ainda neste domingo e o próximo final de semana promete", frisou a secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas.

A vitória de quissamaenses não parou por aí. Na categoria Open Feminino, Tais Ribeiro, Stefanny Filano e Jaqueline Espírito Santo ficaram em primeiro, segundo e quinto lugar, respectivamente. Taís é Bolsa Atleta da Prefeitura de Quissamã. Outras três modalidades foram premiadas: Sub 35, Sub 45 e Over 45.

O 2° Circuito MTB de Verão 2022 é uma realização da Associação de Ciclistas de Quissamã (ACQ) e contou com o apoio da Prefeitura de Quissamã. A largada aconteceu na Avenida Atlântica, às 8h, e contou com um percurso de 45 quilômetros na praia, Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e áreas rurais como Alto Grande, Morrinho e Imbiú.

Segundo o presidente da ACQ, Leandro Machado, a associação foi fundada em 2015, inicialmente com 59 associados, e hoje já são 200 com passeios nos fins de semana e provas ciclística ao longo do ano.

"Recebemos inscrições de Quissamã, Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu, Campos e Rio das Ostras. Consideramos o evento um sucesso, os atletas mostraram alto nível e já estamos preparando a prova ciclística nos dias 5 e 6 de junho dentro da programação de aniversário da cidade", disse o organizador Leandro Machado.