Iniciada em janeiro, a obra já avançou para o cruzamento da Rua Jerônimo José de Paula com Conde de Araruama, na esquina do Parque Aquático - SECOM/Adilson dos Santos

Publicado 07/02/2022 08:59 | Atualizado 07/02/2022 09:00

QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, o vice-prefeito Marcelo Batista e o deputado federal Rodrigo Maia visitaram neste domingo (6) as obras de urbanização de Caxias custeadas com emenda parlamentar de R$ 2,6 milhões destinada a Quissamã pelo deputado. Caxias será um bairro modelo do município com nova rede de drenagem e de esgoto, asfaltamento, sinalização e padronização de calçadas e acessibilidade.

- Agradeço ao deputado Rodrigo Maia, um grande parceiro do nosso município que destinou e viabilizou emendas, num total de R$ 30 milhões, para compra de veículos, saúde, educação e também para obras importantes do nosso município. Essa obra de urbanização vai proporcionar mais qualidade de vida para os moradores e desenvolvimento para o bairro de Caxias - frisou a prefeita Fátima Pacheco.

Iniciada em janeiro, a obra já avançou para o cruzamento da Rua Jerônimo José de Paula com Conde de Araruama, na esquina do Parque Aquático. Além da Jerônimo José de Paula, que será reformada em toda a sua extensão, a obra de urbanização de Caxias contempla ainda as ruas José Saturnino, 12 de Setembro e Augusto de Carvalho.

- É uma alegria estar aqui, visitando essa obra que está sendo realizada com recurso que viabilizamos, e que vai promover melhorias na infraestrutura do bairro. Isso revitaliza as nossas energias para que a gente continue em Brasília lutando pelo nosso estado, por Quissamã e toda região e esse é o nosso desafio – destacou o deputado Rodrigo Maia.

Também estiveram presentes secretários, subsecretários, coordenadores e os vereadores Simone Flores, Cássio Reis, Fábio Castro, Maurício Buguinho, Mazinho Batista e Ailson Barreto e ainda o vereador de Conceição de Macabú, Toninho da Saúde.