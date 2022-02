Bolsas do Ensino Médio: provas serão aplicadas na Escola Maria de Lourdes - SECOM

Publicado 07/02/2022 08:50 | Atualizado 07/02/2022 08:53

QUISSAMÃ - Nesta segunda-feira (7), serão aplicadas as provas do processo seletivo do Programa Municipal de Bolsa de Estudos para o Ensino Médio. A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Educação, oferece 100 vagas distribuídas entre o primeiro, segundo e terceiro ano.

Nesta sexta (4), foi publicada a relação de inscrições com status de deferido e indeferido, de acordo com a análise dos documentos entregues pelos candidatos. A prova será a aplicada na Escola Municipal Professora Maria de Lourdes de Castro, no bairro Sítio Quissamã.

Os portões serão abertos ao meio-dia e meio e fechados às 13h. A prova será aplicada de 13h30 às 16h30. São 30 questões, sendo 15 de português e 15 de matemática.

Os candidatos vão concorrer nas modalidades de reserva de vagas: pessoas com deficiência (PcD), negros e índios, alunos de escolas públicas e alunos de escolas privadas.

O candidato deverá levar documento de identidade com foto, protocolo de inscrição, caneta azul ou preta (de material transparente), lápis, borracha, garrafa ou copo transparente para beber água. É obrigatório o uso de máscara. É proibido uso de óculos escuros, boné, chapéu, material impresso e dispositivo eletrônico.

O gabarito será divulgado no dia 8 de fevereiro. O prazo para recurso será nos dias 9 e 10 e a divulgação do resultado e homologação, no dia 15. A assinatura do termo será de 16 a 23 de fevereiro.