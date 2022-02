São três categorias: ouro, prata e bronze, com benefícios brutos mensais de R$680, R$450 e R$230 - SECOM

Publicado 09/02/2022 09:59

QUISSAMÃ - As inscrições da Secretaria municipal de Esporte e Juventude de Quissamã para o Programa Bolsa Atleta foram abertas na última sexta-feira (4) e vão até o próximo dia 18. Os interessados devem procurar o Protocolo Geral da Prefeitura de Quissamã, de segunda a quinta, de 8h às 11h30 e de 13h30 às 17h; e às sextas, de 8h às 12h. A iniciativa é destinada a atletas amadores e profissionais que participam de competições oficiais representando o município. São três categorias: ouro, prata e bronze, com benefícios brutos mensais de R$680, R$450 e R$230 respectivamente.

Somente poderão participar do programa os atletas que preencherem cumulativamente os seguintes critérios: ser natural de Quissamã ou residir nele, comprovadamente, há, pelo menos, cinco anos; ter renda familiar de até cinco salários-mínimos; estar em plena atividade esportiva; quando menor de idade, estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino; apresentar boletim escolar e declaração de frequência com no mínimo 75%, além de notas com bom rendimento escolar e aprovação.

Os candidatos deverão levar os documentos necessários, respeitando o período das inscrições: ficha de inscrição, currículo esportivo do atleta, termo de autorização de uso de imagem e voz para atletas maiores de 18 anos ou termo de autorização de pais ou responsáveis legais para uso de voz e imagem para atletas menores de 18 anos, termo de adesão do atleta cópia da carteira de identidade; do CPF (ou documento oficial que contenha o número do CPF) e comprovante de situação cadastral no CPF emitido no site da Receita Federal.

No anúncio da renovação do programa, a secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, destacou as ações do município para ampliar o patamar de investimentos no esporte amador e profissional. “Esse é um momento ímpar para o esporte em Quissamã. Nós precisamos apoiá-lo cada vez mais, principalmente as modalidades que têm destaque nacional e que levam o nome da cidade a vários lugares”, frisou.