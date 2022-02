Caso o projeto seja liberado, o recurso será investido em melhorias para o hospital - SECOM/Phillipe Moacyr

Publicado 08/02/2022 09:21

QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, se reuniu, nesta segunda-feira (7), com o secretário de Saúde, Nílton Pinto, a subsecretária Sabrine Pereira, o diretor médico Leonardo Manhães e os administrados do Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus para detalhar o projeto da obra de ampliação do hospital. O objetivo do encontro foi debater sobre temas relevantes sobre o serviço, já que o Governo do Estado está analisando a aprovação de uma verba para a saúde do município de Quissamã.

Caso o projeto seja liberado, o recurso será investido em melhorias para o hospital, tais como: a construção de um novo arquivo médico; a ampliação do refeitório; a construção de uma lavanderia; a reforma da CME – Central de Materiais Esterilizados; a reforma geral das UTI's – Unidades de Tratamento Intensivo, com a ampliação de mais quatro; a construção de novos leitos da enfermaria clínica; a pintura de todo hospital; a troca de portas; compra de novos equipamentos; entre alguns outros pequenos reparos.

"É um recurso importante que vem para investir cada vez mais no nosso hospital, pois a saúde de Quissamã sempre foi uma referência na região e o HMMMJ precisa de uma ampliação, incluindo os leitos clínicos e a UTI. Nós também vamos colocar equipamentos de ponta, de última geração, visando sempre a melhoria para os munícipes. Com certeza, será mais uma importante parceria do Governo do Estado com o município de Quissamã. Ganha a população e todos nós", afirmou a prefeita Fátima Pacheco.