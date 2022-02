A prefeita Fátima Pacheco e secretários participaram nesta quinta-feira (10) de reunião online com representantes da Avante Educação e Mobilização Social - SECOM/Adilson dos Santos

Publicado 10/02/2022 20:08

QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, e secretários participaram nesta quinta-feira (10) de reunião online com representantes da Avante Educação e Mobilização Social. Em pauta, abertura da agenda 2022 do programa Primeira Infância Cidadã (PIC) que tem como proposta colaborar para o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos para crianças de zero a seis anos. Quissamã aderiu o programa, no último ano, sendo o segundo do país e o primeiro do estado do Rio de Janeiro a integrar o PIC.

"Esse programa é muito simbólico e trata uma temática que perpassa pela questão humana, a proximidade das relações. Quissamã aderiu o programa de forma voluntária e terá compromisso, responsabilidade de promover as políticas públicas em prol da população", frisou a prefeita.

Fátima e secretários destacaram as ações já desenvolvidas no município para as crianças como a merenda de qualidade nas escolas, oficinas culturais, o trabalho na Maternidade Municipal, o ano letivo 100% presencial a partir da próxima semana e a vacinação das crianças contra a Covid-19.

No ano passado, foi realizada de forma remota a primeira trilha “Direitos da Criança”. A primeira ação em 2022 será a distribuição de questionários para a Assistência, Educação e Saúde. Em seguida, de forma híbrida e presencial, serão desenvolvidas trilhas com os temas: Sistema de Garantia de Direitos; Plano Municipal da Primeira Infância; Comunicação e Advocacy; Desenvolvimento Institucional e Fluxos Financeiros do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e Gestão de ONGs.

A coordenadora geral do PIC, Ana Luiza Buratto, explica que o Primeira Infância Cidadã integra um programa maior da Petrobras (Território da Primeira Infância) que já fazem parte FGV e Unesco. O PIC terá duração de três anos, sendo desenvolvido até abril de 2024.

"Nosso compromisso é deixar um legado de formação e informação dos agentes, o Plano Municipal da Primeira Infância e um plano de acompanhamento do CMDCA, de comum acordo com o órgão, para trazer mais recursos para a primeira infância no município. A adesão de Quissamã foi muito boa desde o lançamento", disse a coordenadora.

O Primeira Infância Cidadã visa contribuir para a priorização da Primeira Infância na agenda municipal e colaborar para o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos, no que se refere à promoção e defesa dos direitos da criança, em 15 municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Também participaram da reunião online os secretários de Assistência Social, Tânia Magalhães; de Comunicação, Leonardo Barros; Educação, Helena Lima; de Gabinete, Luciano Lourenço; os subsecretários de Governo, Paulo David Nogueira; e de Saúde, Sabrine Santos; a Coordenadora do Polo Rio de Janeiro do Projeto Primeira Infância Cidadã (PIC Avante / Petrobras - Rio de Janeiro), Christianne Duarte; e o Formador em Quissamã do Projeto Primeira Infância Cidadã (PIC Avante / Petrobras – Quissamã), Rafael Carvalho.