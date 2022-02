A competição de futevôlei será formada por duplas - SECOM

Publicado 10/02/2022 19:39

QUISSAMÃ - A prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, realizará uma série de eventos esportivos durante o final de semana. Neste sábado (12), a partir das 15h, haverá competição de futevôlei na Arena Esportiva. Já no domingo (13), a partir das 7h, o 2º Jurubatiba Eco Trail Run e a partir das 15h, aulão de dança com Daniel Saboya, ambos na Arena Esportiva.

A competição de futevôlei será formada por duplas. Ao todo, são 16 vagas para inscrição. Segundo a coordenadora de Projetos Esportivos da secretaria, Bruna Pessanha, o torneio será disputado com eliminatórias simples e a pontuação do set só será definida no dia, em comum acordo, com os atletas.

No domingo, a partir das 6h, os organizadores estarão no local para finalizar a entrega dos kits aos 160 participantes, inscritos até o momento, do 2º Jurubatiba Eco Trail Run. O evento terá dois percursos na categoria corrida, 7k e 12k e um de caminhada, 7k. A largada está prevista para 7h, mas antes, haverá o aquecimento. A cerimônia de premiação, está prevista para acontecer de 11h ao meio-dia, na arena do evento.

“O evento promove a saúde e foca na questão ambiental, como a preservação do parque para que possamos continuar contemplando suas belezas naturais. Eu gostaria de aproveitar para agradecer a parceria da Prefeitura de Quissamã, que por meio das secretarias de Esporte e Juventude, Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, além da secretaria de Saúde, nos deu o suporte necessário para o evento. O apoio da guarda municipal também é de suma importância”, afirmou o organizador e profissional de Educação Física, Gustavo Moreira.

O professor de dança Daniel Saboya vai animar a galera com uma grande aula na Praia de João Francisco, no domingo, a partir das 15h. Daniel vai ensinar os hits do momento, como “Coração cachorro”, “Revoada no colchão”, “Toma Toma Vapo Vapo”, “Esqueça-me se for capaz”, "Malvadão 3", “Bala love”, “Se Joga no Passinho”, entre tantos outros, que prometem esquentar ainda mais o verão de Quissamã.

A secretária de Esporte e Juventude, Isis Chagas, falou sobre a importância dos eventos. "Com certeza será um final de semana muito agradável e repleto de possibilidades diferenciadas para que possamos agradar todos os tipos de públicos. Por isso, misturamos futevôlei, corrida, caminhada e aula de dança em um único final de semana. Convidamos toda população para aproveitar, pois a diversão será garantida", disse Isis.