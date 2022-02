Na atual etapa, as equipes atuarão em dois pontos da RJ-196; nas proximidades da Guarda Civil Municipal e em pontos específicos na rota para a praia de Barra do Furado, com um total de três quilômetros. - SECOM/ Adilson dos Santos

Publicado 16/02/2022 12:54

QUISSAMÃ - O trecho urbano da RJ-196, que corta o município de Quissamã com o nome de Avenida Amilcar Pereira da Silva, está recebendo recapeamento asfáltico. A ação que visa maior fluidez e segurança no trânsito para os condutores de veículos e a população de uma forma geral é resultado de uma parceria da Prefeitura, por meio da secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ).

Nesta terça-feira (15), o secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Junio Selem esteve no local para acompanhar o andamento dos trabalhos. "Atuando com integração, o município está empenhado em aplicar políticas públicas que resultem na prevenção de acidentes e melhores condições de tráfego", disse Junio Selem.

Na atual etapa, as equipes atuarão em dois pontos da RJ-196; nas proximidades da Guarda Civil Municipal e em pontos específicos na rota para a praia de Barra do Furado, com um total de três quilômetros.

"O DER-RJ atua em conjunto com a Prefeitura de Quissamã para possibilitar mais segurança na RJ-196, principalmente em pontos mais críticos", avaliou o chefe da 7ª Residência de Obras e Conservação, Braz Povoleri.