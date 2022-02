A Unidade de Saúde da Família – USF do Carmo, receberá os munícipes das 8h às 12h, com a entrega de senhas disponibilizadas até as 12h - SECOM/Phillipe Moacyr

Publicado 15/02/2022 11:08

QUISSAMÃ - A Secretaria de Saúde de Quissamã realizou nesta segunda-feira (14), a mudança de localização para a testagem do Covid-19. A Unidade de Saúde da Família – USF do Carmo, receberá os munícipes das 8h às 12h, com a entrega de senhas disponibilizadas até as 12h.

“A recomendação de testagem é para todos que tiverem sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato e/ou paladar e para quem teve contato com casos positivados”, informou a subsecretária de Saúde, Sabrine Pereira.

“É muito importante termos aqui em Quissamã essa facilidade de testar para a Covid-19, quando estamos inseguros em relação aos sintomas que são muito perecidos com os da gripe, pois assim podemos cuidar não só da gente, como de todos aqueles que amamos, trabalhamos, convivemos”, afirmou Eliane Matos Machado, colaboradora da educação.