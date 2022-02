Nesta segunda-feira (14), a secretária de Educação Helena Lima e o subsecretário Robisson Serra recepcionaram alunos, pais e professores na Escola Municipal Professora Tânia Regina Paula. - SECOM/Adilson dos Santos

Nesta segunda-feira (14), a secretária de Educação Helena Lima e o subsecretário Robisson Serra recepcionaram alunos, pais e professores na Escola Municipal Professora Tânia Regina Paula.SECOM/Adilson dos Santos

Publicado 15/02/2022 11:17

QUISSAMÃ - Depois de dois anos de ensino remoto e híbrido, os estudantes da rede municipal de Quissamã estão de volta às aulas 100% presenciais. Nesta segunda-feira (14), a secretária de Educação Helena Lima e o subsecretário Robisson Serra recepcionaram alunos, pais e professores na Escola Municipal Professora Tânia Regina Paula. A unidade conta com cerca de 500 alunos, do 1º ao 5º ano. O ano letivo de 2022 começa com 4,2 mil da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

"Retornamos hoje, dia 14, com os estudantes da Pré-Escola, Ensino Fundamental e EJA. Esse é um momento importante que vai diminuir o hiato, de dois anos de pandemia, no processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. As nossas escolas estão preparadas seguindo todos os protocolos sanitários para garantir um retorno seguro", frisa Helena Lima que percorreu ainda as escolas Miguel Ângelo, Maria de Lourdes, Sementes do Futuro e Regina Celi.

Mãe de Mariana, de 10 anos, e Maria Luiza, de 8 anos, Mayana Gomes levou as filhas à escola na manhã desta segunda e se mostrou confiante. "Volto ao Tânia Regina (escola municipal) depois de dois anos de pandemia trazendo as minhas filhas, que estavam há dois anos estudando do ensino remoto e do híbrido também. Minhas filhas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, então me sinto segura e tenho segurança na escola também de que tudo vai retornar de uma forma cautelosa e produtiva", ressalta Mayana.

Diretora administrativa da E.M. Tânia Regina, Márcia Renata Manhães, destaca a preparação da unidade para o retorno das aulas.

"Há duas semanas estamos nos preparando, todo ambiente escolar para que as crianças possam voltar com segurança e garantir todos os protocolos de segurança contra a Covid e é com muita satisfação que a gente reinicia 100% presencial", frisa a diretora.

De acordo com o Projeto de Retorno das Atividades Escolares Presenciais nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Quissamã em todas as unidades, logo na chegada, é realizada a aferição de temperatura e disponibilizado dispenser de álcool em gel. As refeições serão servidas dentro de sala em quentinhas.