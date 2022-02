Também participou do encontro, nesta quarta-feira (16), o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso - SECOM

QUISSAMÃ - A ampliação de investimentos com o objetivo de fortalecer ainda mais a economia, com geração de renda e utilização da mão de obra local foi tema do diálogo da prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, com o presidente da envasadora de água de coco "Vem do Verde", Antônio Henrique Machado. Também participou do encontro, nesta quarta-feira (16), o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso.

"Quissamã está empenhada em firmar parcerias que apresentem como diretrizes sustentabilidade, desenvolvimento econômico e social", avaliou a prefeita Fátima Pacheco.

Estabelecida no município, a empresa está inserida no Programa Quissamã Empreendedor, possibilitando 30 empregos diretos. O planejamento para ampliação das atividades foi comentado pelo presidente da empresa.

"O objetivo é fortalecer a parceria com o Executivo Municipal, para inserir novas modalidades de produtos e tornar viável a exportação da água de coco produzida em Quissamã, que é de elevada qualidade", explicou Antônio Henrique Machado.

A expansão das atividades da empresa deve proporcionar um aumento de 100 % no número de vagas de empregos. Para o secretário Arnaldo Mattoso, o modelo apresentado pela envasadora serve de incentivo para que outras empresas se estabeleçam no município.

"A Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo oferece o suporte e mecanismos para que empreendedores e empresas possam atuar, com reflexo positivo na economia local", pontuou Arnaldo Mattoso.