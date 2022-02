Cláudio Freitas conquistou o primeiro lugar na categoria master e terceiro na Open, seu filho Derek Freitas, de sete anos, conquistou o quarto lugar na categoria sub-12 - Divulgação

Cláudio Freitas conquistou o primeiro lugar na categoria master e terceiro na Open, seu filho Derek Freitas, de sete anos, conquistou o quarto lugar na categoria sub-12Divulgação

Publicado 22/02/2022 23:20

Quissamã - Apaixonado pelo surf, o esportista Cláudio Freitas, da cidade de Quissamã (ao Norte do Estado do Rio de Janeiro), ainda vibra com o primeiro lugar na categoria master e terceiro na Open, conquistados no Slake Surf Classic, na Praia do Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes. Para completar a felicidade, o filho Derek Freitas, de sete anos, conquistou o quarto lugar na categoria sub-12.

A competição aconteceu no final da semana e o campeão, embora não se contendo pelo seu feito, demonstra entusiasmo maior com a conquista do filho. "Meu filho competiu com crianças mais velhas que ele, em uma categoria acima. Conquistar a quarta colocação é motivo de muito orgulho para mim, tanto como pai, quanto treinador”, ressalta.

Pai e filho fazem parte do Bolsa Atleta, coordenado pela Secretaria de Esporte e Juventude de Quissamã. Na opinião da secretária, Isis das Chagas, ambos “retribuem à altura do apoio que recebem da municipalidade”. Ela destaca que o apio determinado pela prefeita Fátima Pacheco é determinante para que o surf do município seja referência no Estado do Rio.

“Derek nos orgulha´, é nosso futuro no esporte”. O pai do surfista mirim reforça, antecipando que este ano o foco é levar o filho para mais competições “e fazer com que ele termine 2022 entre os melhores do Estado do Rio de Janeiro, sendo o atleta mais jovem de Quissamã a buscar vitórias para a cidade”.