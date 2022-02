Time de astros que entra na Arena Esportiva da Praia de João Francisco, em Quissamã, para o Futebol dos Artistas - Divulgação

Publicado 18/02/2022 10:30

QUISSAMÃ - Caio Paduan, Carlos Bonow, Danilo Mesquita, Danilo Sacramento, Mário Kieling, Raphael Vianna e Ricardo Vianna. Eles fazem parte do time de astros que entra na Arena Esportiva da Praia de João Francisco, em Quissamã, para o Futebol dos Artistas. O evento acontecerá no próximo domingo (20), às 15h. Na disputa com os galãs da TV, um time formado por quissamaenses.

"Mais uma grande atração, um time de artistas que vai disputar contra um time local e que com certeza, será um domingo muito alegre. Acompanhe nas redes sociais da Prefeitura os artistas que virão e forme a sua torcida. O time de Quissamã também vem forte", frisa a prefeita Fátima Pacheco.

O Futebol dos Artistas é mais um evento realizado pela Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, dentro da programação do Verão 2022, Viver Quissamã.

Durante a temporada, no litoral de Quissamã foram realizados diversos eventos esportivos como: Campeonato de Surf; torneios de basquete, futmesa, beach soccer; 2º Circuito MTB de Verão 2022; e o Jurubatiba Eco Trail Run.

"Tivemos um verão maravilhoso, vamos fechar nossas atividades na Arena Esportiva com o grande Futebol dos Artistas. Convidamos todas as famílias para que venham prestigiar esse grande evento", destaca a secretária de Esporte e Juventude, Isis Chagas.

Time de artistas (principais trabalhos)

Caio Paduan – Gabriel de “Malhação Conectados” (2011) e o delegado Bruno de “O Outro lado do Paraíso” (2017).

Carlos Bonow – Alberto Gomes de Sá de “Nos Tempos do Imperador” (2021) e Ahmós de “Os Dez Mandamentos” (2015).

Danilo Mesquita – Valentim Falcão de “Segundo Sol” (2018) e Joaquim de “Além da Ilusão” (2022)

Danilo Sacramento – Manre, da novela "Gêneses", e Beto Jr, de Fina Estampa

Marcio Kieling – O Perereca de “Malhação” (1999) e Zezé Di Camargo do filme 2 Filhos de Francisco

Raphael Vianna – Hélio de “Flor do Caribe” (2013) e Arnaldão de “Império” (2014)

Ricardo Vianna – 20ª temporada de Malhação e Tobias Avec, de A Terra Prometida