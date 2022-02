Padre Mauro Nunes, Pároco da Paróquia, falou sobre a importância de comemorar Nossa Senhora do Desterro, a padroeira do município. - SECOM/ Adilson dos Santos

Publicado 18/02/2022 10:25

QUISSAMÃ - Uma série de atividades homenageou Nossa Senhora do Desterro, Padroeira de Quissamã, nesta quinta-feira (17). No final da tarde, foi realizada a procissão com os andores das 19 capelas da cidade, atraindo vários devotos. Logo em seguida, todos acompanharam a missa campal, no pátio da Igreja Matriz, que teve presença da prefeita Fátima Pacheco.

A programação teve o apoio da Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer.

“Eu gostaria de parabenizar a comunidade católica por comemorar o dia da nossa padroeira, ao Padre Mauro, pelo excelente trabalho que está fazendo na nossa paróquia, pedir a intercessão da Nossa Senhora do Desterro para que continue abençoando o município que está sempre à frente com suas realizações e abençoe também o nosso trabalho”, disse a prefeita Fátima Pacheco.

O Padre Mauro Nunes, Pároco da Paróquia, falou sobre a importância de comemorar Nossa Senhora do Desterro, a padroeira do município. “Ela faz parte da história de Quissamã, desde as suas origens. Para nós cristãos, essa festa é de suma importância, pois como padroeira, mãe e intercessora, ela é aquela que nos inspira a caminhar na construção de um mundo melhor, com mais amor, alegrias, paz, justiça e solidariedade”, afirmou o Pároco.

Padre Mauro também rezou pela população de Petrópolis, que passa por mais um momento de dor. “Peço a Deus que os dê a força e a fé, necessárias para suportar o ocorrido. Vamos ajudar nossos irmãos e colocar nossos corações junto a eles em oração, assim como a vida de todos que trabalham nas buscas, nas arrecadações, na limpeza”, pediu.