Publicado 23/02/2022 23:09

Quissamã - As ações preventivas contra Covid-19 em Quissamã (na região Norte do Estado do Rio de Janeiro) é avaliada como “satisfatória” pela Secretaria de Saúde. De uma população de 125.126 pessoas, 19.440 adultos receberam a primeira dose da vacina; 16.517 a segunda e 5.084 já foram vacinados com a terceira, segundo registros no “vacinômetro” municipal.

Embora a imunização dos adultos continue programada, a prioridade está sendo para crianças de 4 a 11 anos, “já tendo sido atingida a marca de 75%, com pelo menos uma dose da imunizante”, informa a coordenadora do Programa de Imunização, Natália Vilaça. Ela ressalta que “o objetivo é acelerar ainda mais, para proteger o público infantil da doença em todo o território municipal”.

A coordenadora defende que “as vacinas são seguras” e orienta que “tanto os pais, quanto os responsáveis devem ficar atentos à Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima e levar seus filhos na data correta”. Nesta quarta-feira (23), a vacinação será no posto de Machadinha, de 14h às 15h.

A programação continua amanhã, de 9h às 10h, em Alto Grande e fecha a semana na sexta-feira, de 14h às 15h, na localidade de Santa Catarina. Natália Vilaça lembra que as doses da Pfizer e da Coronavac estão disponíveis para o público infantojuvenil. “Não há necessidade de agendamento e basta apresentar o cartão de vacinas da criança, um documento pessoal com foto e o CadSUS”, resume.