Reunião na semana passada definiu os pontos principais da alternativa Foto/Divulgação

Publicado 01/03/2022 11:27

Quissamã - Na busca de alternativas de redução de custos para os produtores rurais do município, a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca de Quissamã (RJ) articula a implantação de uma “unidade de observação de coqueiral”, para utilização de derivados do coco da produção de produtos básicos. A medida envolve órgãos municipais e estaduais e foi discutida amplamente na semana passada; também a iniciativa privada faz parte. O assunto será desdobrado nos próximos dias.

“Planejar a testagem da adubação orgânica, mineral convencional e casca triturada de coco, visando alternativas para minimizar o uso da adubação mineral” é o resumo do objetivo”. A agrônoma da secretaria, Amanda Martins, ressalta que, “com o aumento do preço dos insumos agrícolas pela alta do dólar, o uso de fertilizantes sustentáveis é uma alternativa viável de fonte nutricional para reduzir os custos de produção".

O programa tem sustentação em parcerias envolvendo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/Rio). A empresa privada Organosolo também faz parte e deverá fazer doação de cinco toneladas do adubo orgânico, “resultante do processo de compostagem de resíduos orgânicos urbanos e resíduos da fibra de coco”.