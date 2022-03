Policiais militares reforçam o esquema de segurança pública, por meio do Proeis - Foto Philipe Moacyr/Secom/Divulgação

Publicado 03/03/2022 19:37 | Atualizado 03/03/2022 19:44

Quissamã - O esquema de segurança pública montado no município de Quissamã (RJ) para as festas do final de ano é o mesmo definido para o “Verão 2020, Viver Quissamã” e será mantido até 22 de março, quando termina o período da estação do calor. As ações envolvem setores da prefeitura, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiro e Guarda Municipal.

Toda estratégia é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Trânsito e a avaliação é que funcionou bem durante o “feriadão” de carnaval. Através do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) - que permite às prefeituras contratação de policiais militares, enquanto estes estiverem fora de suas escalas rotineiras de trabalho -, o governo reforçou o policiamento com duas equipes, cada uma de quatro PMs, e escala de 12 horas.

Em nota publicada no portal oficial, a Comunicação destaca que “tradicionalmente Quissamã recebe turistas e veranistas que buscam as praias, lagoas e atrações turísticas durante os meses de verão” e que o município tomou todas as providências para atender a demanda, “proporcionando mais segurança para a população”.

Todo planejamento foi feito no final de 2021, durante reunião da prefeita Fátima Pacheco com responsáveis pelos órgãos de segurança pública do governo. Também participaram o comandante do 32º BPM de Macaé, tenente-coronel Fábio Corrêa; a comandante da 2ª Companhia, tenente Helen Gobeti; e o delegado da 130ª DP do município.

O secretário municipal de Segurança, Paulo Vitor Arquejada, lembra que, além dos Guardas Civis e Polícia Militar, “as praias, lagoas e equipamentos públicos, como área da piscina de João Francisco, receberam o reforço de uma empresa de apoio, contratada para auxiliar na organização e acesso nos eventos do ‘Verão 2022, Viver Quissamã’. É importante o diálogo entre os órgãos de segurança, para que as ações sejam alinhadas em benefício da população”, resume.