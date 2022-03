As inscrições estão abertas desde esta segunda-feira, inclusive para renovação de matrícula - Foto Secom/Divulgação

Publicado 08/03/2022 18:28



Quissamã – “A reabertura das escolinhas esportivas traz esperança e alegria aos polos esportivos de Quissamã”, afirma a coordenadora de Programas Esportivos, Bruna Pessanha, ao comentar a retomada das atividades. As renovações de matrículas terminam na próxima sexta-feira (11), já as inscrições não têm data definida para encerramento.

O programa é desenvolvido pela secretaria de Esporte e Juventude, que aponta o Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha e o Parque Aquático Municipal tanto para renovação de matrícula quanto inscrição. Todas as informações podem ser obtidas no portal do governo.

O início das aulas está previsto para segunda-feira (14). A coordenadora diz que, com o avanço da vacinação contra a Covid-19, todos os envolvidos no programa estão radiantes com o retorno seguro das aulas presenciais. “A vida precisa seguir e precisamos inserir mais esporte no nosso dia a dia”, afirma.

Bruna Pessanha explica que as modalidades são futsal, futebol, futebol society, vôlei, basquete, tiro com arco, entre outras. As aulas aplicadas no parque aquático são de natação e hidroginástica.

Os documentos exigidos para renovação são: comprovante de vacinação, declaração escolar e atestado. Já quem desejar fazer inscrição terá de apresentar xérox de RG, CPF, comprovante de residência, 1 foto 3x4, atestado médico, declaração escolar, carteirinha vacinação normal e da Covid-19.