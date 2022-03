As variedades de milho da colheita estão sendo testadas no Horto - Foto Secom/Divulgação

Publicado 09/03/2022 17:34

Quissamã - Desenvolvido desde o ano passado no Norte Fluminense, o projeto piloto do Rio Milho rende resultados satisfatórios em Quissamã. Nesta quarta-feira (9) foi iniciada a primeira colheita, de cinco hectares, do Horto Municipal, material que será analisado pela Pesagro nos próximos dias.

O Programa é uma parceria a Prefeitura com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e, segundo o vice-prefeito e secretário municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Marcelo Batista, está proporcionando novas variedades de plantio do milho, além de tecnologia moderna ao município.

“Isso é muito importante, pois oferece condições mais qualificadas para os produtores rurais”, diz o vice-prefeito, ressaltando: “temos infraestrutura, além de equipamentos, como a patrulha mecanizada, e essa importante parceria com o Governo do Estado, por meio da Pesagro”.

A plantação em Quissamã foi realizada em outubro de 2021em propriedades do Horto; as variedades colhidas são IPR 164, BRS Caimbé e AL Bandeirante.

A pesquisadora da Pesagro responsável pelo Rio Milho, Lúcia Valentini, aponta que neste projeto piloto estão sendo testadas, no Horto, três variedades de milho para grão. “Por se tratar de um projeto piloto, com os resultados, vamos levá-lo para outros municípios", antecipa.