Queimadas aumentaram no município, causando estragos consideráveis Foto Secom/Divulgação

Publicado 15/03/2022 18:21

Quissamã - Descarte incorreto de lixo e a prática de queimada de folhas e outros materiais de fácil combustão, podem estar sendo responsáveis pelo aumento no número de ocorrências referentes a incêndios em vegetação no município de Quissamã, na Região Norte do estado do Rio de Janeiro.

A situação se agrava, porque o forte calor e o período de estiagem contribuem. De acordo com a Defesa Civil municipal, nas duas primeiras semanas de março, o número de ocorrências aumentou bastante, atingindo, principalmente, as localidades Praia do Visgueiro, Morro Alto, Canto de Santo Antônio, Conde de Araruama, RJ-196, Matias, Sítio Quissamã e Ribeira.

Na opinião do coordenador do órgão, Marcos Alves, o apoio da população é fundamental para evitar que novos incêndios ocorram. "Galhos e capim seco, em contato com as chamas, podem causar incêndios de grandes proporções, caso haja vento”, alerta, ressaltando que todos devem ficar atentos para os riscos e liguem para 199, caso percebam algum foco.

Outro ponto para o qual a Defesa Civil chama atenção é que as queimadas urbanas são consideradas crimes ambientais, previstos na Lei 9.605/1998, cujo artigo 54 diz: “causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora tem como pena e reclusão, de um a quatro anos, além de multa”.