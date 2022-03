Fátima Pacheco avalia que as mulheres constroem dias melhores - Foto Secom/Divulgação

Publicado 13/03/2022 18:25

Quissamã - “Na saúde, na assistência, na educação e até mesmo no pós violência, Quissamã (RJ) disponibiliza uma rede integrada de atendimento desde a menina (primeira infância) à idosa”. O assunto fez parte da programação por conta da Semana da Mulher, encerrada sexta-feira (14) no município e continua sendo repercutido, apontando ações de enfrentamento à violência e empoderamento da mulher.

Os pontos de reconhecimento ao potencial do público feminino (considerado “empoderada”) no município são bastante relevantes; um deles é a Educação, composta por 86% de servidores mulheres, na rede municipal. Através deste setor, são desenvolvidas ações voltadas para a pobreza menstrual.

A prefeita Fátima Pacheco avalia que as mulheres constroem dias melhores, promovem cidadania e são destaques ao lado de tantas outras pessoas promovendo o bem coletivo. “Ainda temos muitos desafios, mas a história traz avanços significativos”.

Fátima Pacheco lembra que, “este ano, estão sendo comemorados 90 anos do voto feminino e as mulheres estão nas universidades e avançando com qualidade e excelência em espaços do mercado de trabalho até então ocupados apenas ou em sua maioria por homens”. Otimista, ela aposta na ampliação das conquistas: “ainda temos muito a caminhar para consolidar cada vez mais os direitos da mulher.

A secretária de Educação, Helena Lima, endossa a análise da prefeita e faz um resumo de ações do quadro: “a Educação assim como a Saúde e Assistências faz parte de uma rede de proteção também iniciando na primeira infância”, afirma, detalhando que “hoje, são creches atendendo 586 crianças de zero a três anos, possibilitando à mãe avançar no mercado de trabalho, tranquilas de que estão num espaço acolhedor”.