Denúncias de corrupção levam MPE a fazer buscas e apreensões no gabinete de vereadora e na prefeitura | Quissamã | O Dia

Com apoio da Polícia Civil, o MPE faz buscas e apreensões em diversos lugares - Foto/Divulgação

Publicado 16/03/2022 09:38

Investigação a denúncias de corrupção envolvendo o setor de saúde pública de Quissamã, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, leva o Ministério Público Estadual (MPE) a realizar a Operação AAOCRIM no município, desde as primeiras horas desta terça-feira (16).

Vários mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, no gabinete e residência de uma vereadora, na prefeitura e em outros lugares, pelo Grupo Especializado Anticorrupção na Área da Saúde do MPE, em conjunto com a Polícia Civil.

Não se tem conhecimento de nenhum mandado de prisão. À frente das ações, o promotor Bruno Santarém dará uma entrevista coletiva, ainda sem horário definido, para dar detalhes da operação.