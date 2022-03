Jovens de Quissamã participaram do lançamento de programa no Rio - Foto Secom/Philipe Moacyr

Publicado 23/03/2022 13:36

Quissamã - Políticas públicas voltadas para a inclusão social e de meio ambiente, através de oficinas para os jovens estão na pauta do governo de Quissamã (RJ). Pelo menos é o que acaba de demonstrar a prefeita Fátima Pacheco, ao buscar a participação do programa Ambiente Jovem, lançado nesta terça-feira (22), pelo governador Cláudio Castro, no Rio de Janeiro.

O município esteve representado por diversos jovens, em evento no Aterro do Flamengo. Neste primeiro momento, 50 jovens de Quissamã serão qualificados para lidar com os desafios socioambientais, ampliando as oportunidades profissionais. “Uma das propostas é favorecer a inserção no mercado de trabalho formal”, ressalta a prefeita.

Fátima Pacheco compartilha explicação do governador, na qual ele resume que o programa também desenvolverá uma visão empreendedora nos jovens que possibilite outras alternativas de geração de renda. Ela considera a iniciativa "mais uma parceria de sucesso com o Governo do Estado, desta vez oferecendo oportunidades para os jovens da nossa cidade”, afirma.

Ambiente Jovem é um programa voltado para a faixa etária entre 16 e 24 anos, principalmente para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. O objetivo apontado é formar agentes de transformação socioambiental em todo Estado. Cada participante receberá bolsa/incentivo de R$ 200.

Durante o lançamento, o governador ressaltou que “o projeto é para chamar o jovem para ele cuidar da comunidade, do meio ambiente, para ele ser capacitado e capacitar outro jovem”. A prefeita acredita que os jovens, por meio dos incentivos e orientações recebidas, possam ter acesso mais rápido ao emprego formal.