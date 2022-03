O projeto teve os objetivos explicados durante palestra para participantes - Foto Secom/Philipe Moacyr

Publicado 23/03/2022 13:22

Quissamã - O município de Quissamã (RJ) é o segundo do país e o primeiro do Estado do Rio de Janeiro a integrar ao Primeira Infância Cidadã (PIC), realizado pela Avante – Educação e Mobilização Social, em parceria com a Petrobras. O objetivo é colaborar no fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) para crianças de zero a seis anos.

Nesta terça-feira (22) o município recebeu responsáveis pelo Projeto Avante, que atua na garantia de direitos de crianças, jovens, mulheres, famílias, profissionais da educação, agentes comunitários e agentes públicos, participantes do sistema.

A visita aconteceu após duas reuniões online por conta da pandemia. Dentro do que ficou acordado, foi realizada uma palestra da coordenadora do polo Rio de Janeiro do PIC, Christianne Duarte, e de Rafael Carvalho, formador das unidades de Quissamã e Macaé.

Na opinião de Rafael, é fundamental traçar um diagnóstico das crianças do município, baseado nas informações que são passadas pelos profissionais da educação, saúde e assistência, além das que ele já busca nos sites de transparência.

“O grande objetivo desse projeto é a elaboração do plano municipal da primeira infância, podendo inclusive escutá-las", acentua. Já o secretário de Gabinete, Luciano Lourenço, destaca que Quissamã está entre os 15 municípios brasileiros escolhidos na parceria com Avante e Petrobras.

“A nossa principal finalidade é consolidar ações ainda mais efetivas, para a proteção da infância e dar cada vez mais visibilidade ao nosso município”, justifica Luciano. Várias outras autoridades do município participaram do evento, inclusive conselheiros tutelares.