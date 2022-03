Projeto envolve pais, responsáveis, alunos e professores no incentivo à leitura - Foto Philipe Moacyr/Secom

Publicado 25/03/2022 16:15

Quissamã - “Minha Família conta História” está levando pais e responsáveis às escolas, em Quissamã (RJ), para interagir com alunos e professores. Nesta quinta-feira (24), a mãe da aluna Ana Sofia, participou da iniciativa apoiada pela Secretaria Municipal de Educação. A proposta é voltada para incentivar à leitura, formando estudantes leitores.

Nesta sexta-feira (25) as ações foram desenvolvidas na Escola Municipal Felizarda Maria da Conceição, no quilombo Machadinha, por meio do projeto Pequenos Griôs, da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Outro ponto considerado básico é fazer com que os alunos sejam leitores reconhecidos pelas respectivas comunidades e transformados em herdeiros do saber e fazer, “Enquanto equipe, ficamos muito felizes em ver o envolvimento da família nas ações de nossa escola”, avalia o diretor da Felizarda Maria, Allan Alves.

O diretor exalta o Pequenos Griôs, reforçando que tem um grande carinho pelo projeto, principalmente porque o principal objetivo é formar alunos leitores e conscientes do seu papel na sociedade. “Ter a família integrada nesse processo contribui para o desenvolvimento dos nossos alunos e sem falar que ficam mais felizes e entusiasmados com a presença deles”, expõe.

Segundo postagem no portal da prefeitura, pais participantes recebem um certificado de agradecimento. E explica: “Além de trabalhar a oralidade, entonação, pontuação e despertar cada vez mais o interesse dos estudantes pela leitura, o Pequenos Griôs também utiliza os diversos espaços da escola como Palanquinho da Leitura”.