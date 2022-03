Nelson Rocha recebeu Marcelo Batista segunda-feira no Palácio Guanabara - Foto/Divulgação

Publicado 30/03/2022 15:20

Quissamã - Produtores rurais de Quissamã (RJ) e de municípios próximos terão mais facilidades para a emissão da inscrição estadual, a partir da instalação de um posto avançado da Secretaria Estadual de Fazenda na cidade. Em outubro do ano passado, o Secretário Municipal de Agricultura e vice-prefeito, Marcelo Batista, encaminhou ofício ao governador Cláudio Castro; no início desta semana, ele reforçou o pedido.

Na última segunda-feira (28), o vice-prefeito se reuniu com o secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, Nelson Rocha, no Palácio Guanabara, com o mesmo objetivo apresentado no dia 7 e outubro de 2921: pedir a instalação de um posto da Inspetoria Regional de Fiscalização, para atender, principalmente, aos produtores rurais que necessitam renovar seus talões de notas fiscais vencidos, ou até mesmo obter uma inscrição estadual.

"Estamos em contato com o Governo do Estado para garantir essa parceria, que será muito importante para a produção rural”, afirma Marcelo Batista. Ele alega que, “atualmente, os trabalhadores de 12 municípios precisam ir até Cabo Frio, onde funciona a Auditoria Fiscal Lagos, para garantir os serviços”. Segundo calcula, somados ida e retorno, a demanda da viagem é de pelo menos seis horas.

A Lagos é responsável pelo atendimento aos produtores de Quissamã, Macaé, Conceição de Macabu e Carapebus, além dos municípios localizados na Região dos Lagos. Ainda não há uma posição oficial do governo estadual, mas o vice-prefeito avalia que o secretário Nelson Rocha “se mostrou muito solicito e se comprometeu em instalar um ponto fixo ou volante, que é reivindicação antiga dos produtores rurais”.