Prefeita Fátima e secretário de Segurança Paulo Vitor se reuniram com o tenente-coronel Vinícius Carvalho Foto Secom/Divulgação

Publicado 01/04/2022 15:35

Quissamã - “Aqui, em Quissamã, sabemos o nosso papel; temos políticas efetivas, mas a criminalidade é sorrateira”. A declaração, em tom de alerta, é da prefeita de Quissamã (RJ), Fátima Pacheco, ao reforçar argumento de que segurança pública não é responsabilidade somente do Estado: “estabelecemos parceria para avançar numa área tão importante e que impacta diretamente na rotina de toda população”, revela.

Na manhã desta sexta-feira (01), a prefeita recebeu a visita do novo comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Vinícius Carvalho com experiência no Bope e Batalhão de Choque. A segurança pública no município e ampliação do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) foram os principais assuntos da pauta.

O secretário municipal de Segurança Pública, Paulo Vitor Arquejada, também participou do encontro. Fátima Pacheco destaca que Quissamã tem cerca de 25 mil habitantes, está localizada entre as cidades de Campos e Macaé, no Norte Fluminense e que a prefeitura prepara a ampliação do Proeis, “que permite a contratação de policiais militares, nas horas de folga, para atender demandas da segurança na cidade”.

Com 27 anos na Polícia Militar, o tenente-coronel Vinicius Carvalho chefiou o Centro de Instrução Especializada da PM, foi subcomandante do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e comandante dos batalhões de Irajá (41º BPM) e Rocha Miranda (9ºBPM) e mais recente o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), todos na capital.

Sobre o diálogo com o município, o comandante diz que é fundamental, para estabelecer uma parceria no combate à violência. O Batalhão de Polícia que cobre Quissamã – onde o Proeis é desenvolvido desde junho de 2021 - e outras cidades próximas fica em Macaé.