Motoristas e fiscais foram informados sobre reforço da frota para transporte de estudantes Foto Phillipe Moacyr/Secom

Publicado 02/04/2022 17:43

Quissamã - Quatro ônibus, duas vans, um carro de passeio e um caminhão frigorífico que será destinado ao transporte da merenda escolar. O reforço da frota para transporte de estudantes está em processo de licitação, pela Prefeitura de Quissamã (RJ) e será destinada à Secretaria de Educação.

A notícia dos novos investimentos na rede municipal de ensino de Quissamã – “para melhorar ainda mais o serviço prestado aos estudantes” -, foi dada, quinta-feira (31), pela prefeita Fátima Pacheco, durante reunião com motoristas e fiscais.

O encontro aconteceu no auditório da prefeitura e a prefeita garantiu que, com a chegada dos veículos, novos profissionais serão contratados, “otimizando as escalas e proporcionando maior conforto e segurança para os alunos que utilizam o transporte escolar urbano”.

Fátima Pacheco enumerou investimentos que, segundo ela, o governo realiza em educação: “são reformas e construções de novas escolas e creches, merenda escolar de qualidade com valor nutricional na mesa dos nossos alunos e a aquisição de novos veículos para reforçar a nossa frota do transporte escolar”.

“Todas essas ações visam o bem-estar e qualidade de ensino para as nossas crianças e jovens", ressaltou a prefeita. A secretária de Educação, Helena Lima, e o subsecretário Robisson Serra também participaram do encontro, cujo objetivo foi orientar motoristas e fiscais sobre conduta e protocolos para o bom desempenho da função.

A secretária também apontou novidades: “os alunos passarão a ter um documento de identificação para melhor controle do embarque e desembarque”. Ela explicou que “as novas medidas almejam, de uma forma geral, a prestação do serviço com segurança e zelo com os alunos”.