Os representantes de Casimiro de Abreu conheceram programas habitacionais de Quissamã - Foto Secom/Phillipe Moacyr

Os representantes de Casimiro de Abreu conheceram programas habitacionais de Quissamã Foto Secom/Phillipe Moacyr

Publicado 06/04/2022 19:35

Quissamã - A política habitacional está na pauta de Quissamã (RJ), juntamente com o programa Cartão Reforma. O êxito exposto pelo governo no segmento atrai o interesse de Casimiro de Abreu, que nesta terça-feira (03) mandou uma comitiva ao vizinho município em busca de conhecimentos sobre as iniciativas.

O governo de Quissamã justifica que “proporcionar acesso à habitação digna, com a aplicação de projetos que reduzam o déficit habitacional e melhorem as condições de vida de famílias em situação de vulnerabilidade é uma realidade que está sendo alcançada pela prefeitura, por meio da Coordenadoria Especial de Habitação”.

A chefe do Departamento de Habitação do município de Casimiro de Abreu, Karla Andrade, fez parte da comitiva de Casimiro, acompanhada da assistente social Amanda Medeiros e a representante do setor administrativo, Lorrana Mello. A reunião foi com a coordenadora Especial de Habitação, Rosane Barros.

Karla Andrade explica que a visita técnica foi resultado de um pedido do prefeito Ramon Dias. “O objetivo foi trocar experiências e conhecer as diretrizes habitacionais aplicadas com sucesso pela prefeita Fátima Pacheco”, ressalta.

A pauta de conhecimentos avaliada no intercâmbio inclui aluguel social, construção de casas populares e o programa Cartão Reforma. foram apresentados pela coordenadora Especial de Habitação.

Rosane Barros destaca que “as políticas habitacionais estão se fortalecendo no município, com base nas metas traçadas junto à prefeita Fátima Pacheco”. Ela aponta que outro investimento realizado pela prefeitura, por meio da coordenadoria especial de Habitação, é o programa Cartão Reforma.

“Além de melhorar as condições de moradia dos contemplados, o programa promove o fortalecimento do comércio e a utilização da mão de obra local”, diz a coordenadora de Habitação, resumindo que o cartão tem o valor de compra (saldo) estipulado com base na visita técnica realizada pela equipe da Habitação e pode chegar ao valor máximo de R$ 5 mil, com destinação exclusiva à compra de itens de construção civil no comércio quissamaense.

“O objetivo do programa é auxiliar famílias em vulnerabilidade na aquisição de material de construção para a reforma de moradias”. Rosane Barros explica que o investimento, nesta primeira etapa, é de aproximadamente R$ 600 mil, com recursos próprios, beneficiando 120 famílias do Município”.