O município de Quissamã se destaca também pelas belezas naturais, além do potencial turístico - Foto Secom/Divulgação

O município de Quissamã se destaca também pelas belezas naturais, além do potencial turístico Foto Secom/Divulgação

Publicado 05/04/2022 17:57

Quissamã - Ferramenta responsável pela definição da área que deverá ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo no âmbito do desenvolvimento das políticas públicas, o Mapa Turístico Brasileiro destaca o potencial do setor de Quissamã há três anos.

Trata-se do primeiro município da região turística da Costa do Sol a ser inserido no mapa, tendo recebido, na última semana, a renovação do Programa de Regionalização do Turismo e dos Interlocutores Estaduais do PRT, válida até março de 2023. Pela vida pacífica da população, Quissamã é conhecida como "Cidade de Gente Feliz".

O secretário Arnaldo de Queirós Mattoso explica que, no Mapa o Turismo as regiões são categorizadas no intuito de identificar o desempenho da economia do setor a partir de cinco variáveis cruzadas em uma análise. Ele lembra que em janeiro deste ano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Quissamã deu entrada na renovação.

Mattoso considera a certificação das riquezas do município no campo turístico mais uma conquista e destaca a importância do feito: “dar continuidade às ações após a renovação do município no Mapa do Turismo e do Conselho Municipal de Turismo, nos ajuda a potencializar ainda mais as categorias relacionadas à economia do turismo”.

O secretário faz referência à questão econômica relacionada à quantidade de estabelecimentos de hospedagem, de empregos hoteleiros, estimativa relacionada a visitantes domésticos, internacionais e arrecadação de Impostos Federais a partir dos meios de estalagem.

Quissamã ocupa uma área de 715,877 quilômetros quadrados da mesorregião do Norte Fluminense (no interior do Estado do Rio de Janeiro); é limitado a oeste por Carapebus e Conceição de Macabu, ao norte e a leste por Campos dos Goytacazes, e ao sul pelo Oceano Atlântico. Tem cerca e 25 mil habitantes e um cenário natural expressivo.