Trabalhos executados no trecho do Centro da Cidade à Barra do Furado restauram as duas pistas Foto Adilson dos Santos/Secom

Publicado 04/04/2022 16:05

Quissamã - A iluminação pública é importante para inibir a violência e contribui na mobilidade urbana, mas, além de iluminadas, ruas e avenidas bem tratadas contribuem para maior segurança no trânsito. A filosofia da prefeita de Quissamã (RJ), Fátima Pacheco, é ilustrada por ações que a prefeitura desenvolve no município.

As obras de revitalização asfáltica da RJ-196, no trecho entre o Centro da cidade e Barra do Furado – que dá acesso à praia do Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes – mesmo sendo executadas pelo governo estadual, têm sido acompanhadas de perto por ela. São 10 quilômetros da rodovia com recuperação do piso nas duas pistas em alguns trechos.

Os trabalhos são feitos por meio do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-RJ) em parceria com a prefeitura e atende principalmente a motoristas, que reclamavam do estado da rodovia. Fátima Pacheco destaca que a parceria entre prefeitura e DER-RJ já vem garantindo bons resultados ao município.

“Um investimento importante para melhorar o asfalto da rodovia e quem ganha é a população com mais mobilidade e segurança”, comemora a prefeita Fátima Pacheco. Ela lembra que em fevereiro, foi realizada a recuperação asfáltica da Avenida Amilcar Pereira da Silva - trecho urbano da RJ-196 -, no bairro de Piteiras.

A prefeita afirma que no início do mês esteve reunida com o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), Herbert Marques, para avançar nos projetos de recuperação asfáltica. Quanto à iluminação pública, a Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, está trocando lâmpadas e fazendo manutenção dos pontos de luz, na área urbana e rural do município.

A orientação é para que a população colabore, “fazendo a solicitação, por meio do telefone (22) 2768-9300, ramais (9330) e (9394), das 8h30 às 17h”, indica o secretário Júnio Selem; ele explica que duas equipes (uma durante o dia e outra à noite), executam as ordens de serviço.

“A população pode contribuir ao requisitar a troca, ou comunicar eventuais defeitos, também evitando o vandalismo”. O secretário defende que “a iluminação pública é importante para inibir a violência e contribui na mobilidade urbana; assim, a colaboração da população é preponderante para a conservação dos pontos de luz”.