Todos os equipamentos foram adquiridos por meio de proposta de emenda parlamentar Foto Secom/Divulgação

Publicado 11/04/2022 12:12

Quissamã - Contemplado pela proposta de emenda parlamentar n° 11892333000120005 - que habilita Estados, Municípios e Distrito Federal a receberem recursos destinados para compra de aparelhagens e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde -, Quissamã (RJ) recebeu na última semana, novos equipamentos hospitalares, dentro da proposta “saúde de qualidade”

As peças serão destinadas à maternidade Dr. Marconi Terra Cabo, do Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus. São cinco oxímetros de pulso, um aparelho para anestesiar, uma incubadora neonatal, três Continuous Positive Airway Pressure (CPAP's), dois berços aquecidos, um cardiotocográfo e 12 monitores de multiparâmetro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a maternidade ainda será contemplada com 12 suportes para soro, três camas PPP (Pré Parto, Parto e Pós Parto), 12 poltronas hospitalares, um computador e uma impressora a laser. “O uso de equipamentos médicos desempenha um papel indispensável no diagnóstico e tratamento dos pacientes”, avalia o secretário Nilton Pinto.

“Podemos dizer esses equipamentos são um grande aliado da área médica; afinal, recursos tecnológicos ganharam espaço e contam com funcionalidades que otimizam o tempo e contribuem para exames e procedimentos mais precisos”, acentua Nilton Pinto. Além de concordar com o secretário, a subsecretária, Sabrine Pereira, considera o material adquirido mais uma conquista.

“Estamos muito felizes com a chegada dos novos equipamentos para a maternidade, pois otimiza os atendimentos, proporciona mais segurança a equipe e auxilia diretamente na conduta técnica dos profissionais”. Sabrine Pereira ressalta que o governo de Quissamã tem investido ao máximo em saúde, dentro do objetivo de garantir atendimento de qualidade à população.