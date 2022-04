Pela programação, começam a receber a quarta dose da vacina pessoas acima de 80 anos - Foto Secom/Divulgação

Pela programação, começam a receber a quarta dose da vacina pessoas acima de 80 anos Foto Secom/Divulgação

Publicado 10/04/2022 18:57

Quissamã - Uma semana após ter sido aberta a 24ª campanha de vacinação contra a gripe (com todas as Unidades de Saúde da Família oferecendo imunização em dois turnos), a Prefeitura de Quissamã (RJ) programa a quarta dose de vacinação contra Covid-19 no município. Será a partir desta segunda-feira (11), atendendo a orientação do Ministério da Saúde.

Começam a receber o imunizante na nova fase as pessoas acima de 80 anos. A secretaria de Saúde explica que optou também por vacinar os idosos acamados ou com dificuldade de locomoção; “é necessário ter completado o intervalo de quatro meses da última dose”, diz, acrescentando que “no caso dos idosos acamados e com dificuldade para se locomoverem, a aplicação da dose de reforço, será ministrada em domicílio”.

Neste caso, a secretaria orienta que é fundamental que algum familiar ou responsável pelo idoso, entre em contato com o Agente Comunitário de Saúde (ACS) responsável pela Unidade de Saúde da Família (USF) do seu bairro, que automaticamente, a visita será agendada. Quanto à vacinação contra gripe, a coordenadora do Programa de Imunização, Natália Villaça reforça que as vacinas poderão ser adiantadas de acordo com o recebimento das doses.

Natália adianta que a vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2022 é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. “O dia D de mobilização nacional está marcado para 30/04, e a meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% das pessoas incluídas nos grupos prioritários”. Serão duas etapas, sendo a primeira direcionada aos idosos com mais de 74 e trabalhadores da saúde.

Na segunda etapa (de 02/05 a 03/06), o MS programou que as doses serão destinadas às crianças de seis meses a menores de 05 anos (04 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas, indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficientes permanentes, além dos caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas.